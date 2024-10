“Se prima eravamo ad una fase di emergenza democratica, ora siamo andati abbondantemente oltre”.

Così Pietro Pittalis capogruppo di Forza Italia commenta i nuovi atti intimidatori nei confronti del sindaco di Desulo.

“La solidarietà delle parole - prosegue Pittalis - non basta e sta diventando anche offensiva per gli amministratori locali che ormai quotidianamente si trovano al centro di minacce e atti intimidatori. Occorre una mobilitazione straordinaria a tutti i livelli istituzionali e soprattutto una risposta forte da parte dello Stato centrale. Un segnale che deve andare oltre il presidio, comunque necessario, del territorio. Occorre una risposta sociale, morale e culturale, che – conclude Pittalis - finora non si è ancora vista”.