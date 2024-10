Atto intimidatorio ai danni del sindaco di Baunei e consigliere regionale di minoranza Salvatore Corrias. Un messaggio, con vernice spray nera, é stato lasciato su un muro del paese. La scritta riportava il nome e cognome dell’amministratore e una croce. É stato lo stesso Corrias a divulgare la notizia sui social.

“Stanotte - scrive Corrias - sono apparse alcune scritte che mi chiamano in causa.

Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato”

All’amministratore sono giunte Manifestazioni di solidarietà da parte di colleghi sindaco, sindacati, semplici città vidi e anche dalla Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MICHELE PAIS “Il Consiglio regionale è con te. Non ci faremo intimidire”, ha detto il presidente del Consiglio regionale Pais.

“Le minacce di morte contro l’onorevole Corrias sono un attentato contro l’intero Consiglio regionale. Esprimo a nome di tutta l’Assemblea al collega piena solidarietà e affermo con forza la condanna decisa contro questi atti che tentano di minare l’attività delle amministrazioni”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais avuta notizia delle scritte minacciose che sono apparse questa notte nel muro all’ingresso di Baunei, dove il consigliere del Pd è sindaco ha immediatamente,con una telefonata , espresso a Salvatore Corrias preoccupazione ma anche la volontà di andare avanti uniti nell’azione politica . “Sono convinto - ha detto il Presidente - che la magistratura assicurerà alla giustizia nel più breve tempo possibile questi criminali figli di una sottocultura che va estirpata”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CHRISTIAN SOLINAS “Le minacce al sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, sono un atto gravissimo commesso contro chi lavora per la crescita del proprio territorio difendendo la legalità e garantendo sicurezza alla comunità”.

Lo dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas.

“La mia solidarietà e quella di tutta la Giunta va al sindaco Corrias, a tutti gli amministratori fatti oggetto di intimidazioni, minacce e attentati, e alle forze dell’ordine impegnate, anche in contesti difficili, a far rispettare le leggi e ad assicurare alla giustizia gli autori di gesti criminali che, oltre a mettere a rischio l’incolumità delle vittime - conclude il presidente Solinas - rappresentano un freno allo sviluppo e alla crescita di tutta la Sardegna”.

IL PD OGLIASTRA Il Partito Democratico d’Ogliastra esprime la più piena solidarietà a Salvatore e a tutta la comunità baunese, intendendo altresì manifestare la più decisa condanna per queste deprecabili azioni intimidatorie che, piuttosto che palesare un disagio sociale, manifestano soprattutto l’incapacità di qualche soggetto di relazionarsi correttamente con il contesto sociale in cui vive.

Si ripete ancora una volta nei nostri territori la triste litania delle minacce a chi rappresenta al più alto grado le comunità locali.

Salvatore Corrias, sindaco di Baunei e consigliere regionale del PD, è stato fatto oggetto di pesanti minacce che si fanno indebito scudo di simboli religiosi per turbare il corretto svolgimento della vita sociale.

Un atto che ferisce lui nella persona ma anche tutta la civile comunità da lui rappresentata nel modo più alto che il sistema democratico consente. Non tutti evidentemente partecipano a pieno titolo delle modalità con cui tale sistema si esprime nella società, preferendo piuttosto dotarsi di una strumentazione ideologica più consona ai sistemi tribali che non alle moderne forme di convivenza sociale.

IL PRESIDENTE DELL'ANCI SARDEGNA EMILIANO DEIANA "A nome della comunità degli amministratori sardi esprimo la più ferma condanna contro le ignobili minacce subite questa notte dal sindaco di Baunei Salvatore Corrias. Ancora una volta un sindaco che fa il suo lavoro nelle istituzioni, che promuove il rispetto delle regole comuni, che concorre a risolvere problemi atavici delle nostre comunità è fatto oggetto di minacce. Agli autori di questo ignobile gesto rispondiamo con le parole di Salvatore: “Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato".

IL SINDACO DO TORTOLÌ MASSIMO CANNAS "Piena solidarietà dell'Amministrazione Comunale e della comunità tortoliese all'Onorevole Salvatore Corrias. Ancora una volta gli amministratori bersaglio di episodi vili e vigliacchi che offendono gravemente i principi di civiltà e convivenza su cui si fondano le nostre comunità". E' il commento del Sindaco Massimo Cannas appresa la notizia delle scritte intimidatorie contro il consigliere regionale e sindaco di Baunei, Salvatore Corrias. " Rinnoviamo vicinanza e pieno sostegno al collega con l'augurio che la solidarietà ricevuta sia fonte di convinta reazione e rinnovato impegno per il suo operato nel nostro territorio".

I CONSIGLIERI DEL GRUPPO "PROGRESSISTI" IN CONSIGLIO REGIONALE "Il gruppo dei Progressisti esprime solidarietà, sostegno e vicinanza all’amico e collega Salvatore Corrias. Quando un Sindaco viene fatto oggetto di minacce a uscire sconfitto è l’intero sistema democratico. Questo problema tocca in maniera importante e intollerabile la Sardegna, stabilmente ai primi posti tra le Regioni d'Italia nella triste classifica degli atti di intimidazione ai danni degli amministratori locali. Centinaia di Sindaci, assessori e consiglieri dei comuni dell'Isola negli ultimi anni sono stati vittime di atti infami e vigliacchi, nella stragrande parte dei casi strettamente connessi alla loro attività politica. Per questo motivo è importante che su questi temi faccia quadrato tutta la società e la politica della Sardegna, senza distinzioni. Noi ci saremo. Siamo certi che le bieche intimidazioni ricevute non fermeranno la determinazione di Salvatore Corrias e della Giunta comunale che da anni amministra con profitto e rende onore a uno dei territori più belli d’Europa".

EMANUELE CANI PD “Esprimo solidarietà al sindaco del comune di Baunei Salvatore Corrias per le minacce apparse nel muro del paese. La violenza, continueremo a ripeterlo sempre, non può mai essere tollerata. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine che svolgono le indagini. Lanciamo un appello anche alle istituzioni nazionali, e al ministero dell'Interno affinché ci sia una maggiore attenzione verso i sindaci dei territori periferici, molto spesso alle prese con problematiche particolarmente delicate”.