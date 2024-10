Ieri mattina, 3 luglio 2017, nell’agro di Bari Sardo, sulla ex strada statale 125, è stato rinvenuto un ordigno bellico durante i lavori di scavo per la posa in opera di cavi elettrici.

Si tratterebbe di una mina anticarro di fabbricazione tedesca della seconda guerra mondiale, in pessimo stato di conservazione, del diametro di 30 centimetri circa.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Bari Sardo e L’artificiere antisabotaggio del Comando provinciale di Nuoro.

In attesa dell’intervento dei militari specializzati del 5° Reggimento genio guastatori di Macomer, l’area interessata è stata opportunamente delimitata anche con apposite misure di contenimento e sarà vigilata costantemente sino al termine delle operazioni di bonifica e brillamento.