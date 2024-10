La città di Cagliari risponde all’invito di Radio2 a partecipare, venerdì 19 febbraio, alla giornata del risparmio energetico.

La grande campagna di sensibilizzazione, volta a ridurre il consumo di energia elettrica e promossa dal programma radiofonico Caterpillar, invita i cittadini di ogni età a spegnere le luci e a salire in bicicletta per la pedalata al buio.

L’appuntamento è fissato alle 18:30 in piazza Giovanni XXIII, con partenza alle 19:00. L’arrivo è previsto intorno alle 19:30 dentro il Palazzo Bacaredda in via Roma.

Le uniche luci ad illuminare il percorso saranno i faretti delle bici scortate dalla polizia municipale.

Aderiscono alla manifestazione:

Il Comune di Cagliari – Croce Rossa

Ciclofficina Sella del Diavolo – FIAB Cagliari Città Ciclabile

LiberaMente – Amici della bicicletta Cagliari

CTM – Playcar sharing Cagliari