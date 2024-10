Musica e tradizioni, protagonisti del panorama artistico e delle espressioni più genuine del folklore: l’evento in programma a Monserrato domenica 19 Luglio mescola i colori della fantasia, intrattiene, emoziona, diverte e, soprattutto, riunisce le persone, accorcia idealmente e nel rispetto delle norme le ‘distanze’ che non possono diventare ‘barriere’, le accompagna in questo nuovo sentiero verso una ritrovata normalità che da questa piazza prende il suo avvio.

Musica per ricominciare, per indicare la via, per dare un nuovo valore alla speranza e un significato inedito alla parola ‘insieme’.

Giuliano Marongiu e tutto il gruppo di musicisti, cantanti, ballerini che lo affianca, sarà al timone di questo inedito show che vede alternarsi sul palco pieni di luci, immagini e colori e nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19, artisti come le cantanti Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Laura Spano, Lucia Budroni, Francesca Lai, il cantautore Luca Tilocca e il musicista Davide Guiso, il cabarettista Nicola Cancedda, Roberto Tangianu con le launeddas e Peppino Bande con organetto, tastiere e fisarmonica.

Per la prima volta, da quando l’emergenza Covid 19 ha ‘fermato’ iniziative e attività di vario genere, i rappresentanti del folklore isolano portano la bellezza di una storia che cammina, grazie alle coppie in costume che rappresenteranno diversi centri della Sardegna.

Il Comune di Monserrato, con la solida collaborazione delle Produzioni Artistiche Vadilonga, apre così ufficialmente la stagione degli eventi nell’isola, mescolando i colori dello spettacolo al sentimento più genuino dell’anima identitaria delle tradizioni popolari.

"La nostra comunità ha risposto con energia e determinazione al difficile momento che ha travolto gli equilibri della nostra regione e del mondo intero - dice il Sindaco Tomaso Locci -. Ognuno ha fatto la sua parte, con grande senso di responsabilità e un pò alla volta ne usciremo. È arrivato il momento di riaprire le porte, nel rispetto delle regole e dei decreti, di tornare a credere, di dare un volto al coraggio e alla speranza. Riattivare il contesto sociale significa anche generare iniziative capaci di far incontrare le persone, di farle stare bene, di farle tornare ad essere esperienze attive di un tessuto che necessita del contributo positivo di tutti".

Emanuela Stara, assessora comunale alla Cultura, Spettacolo e Tradizioni vive con trasporto emotivo questo passaggio di rinascita del centro che amministra: "In questo anno così particolare tutti abbiamo bisogno di riprendere la nostra vita, anche se con modalità diverse dal solito, con attenzione e prudenza. Riappropriamoci delle nostre abitudini anche se da casa nostra e godiamo della nostra città. Con questo evento parte la programma zione culturale e di intrattenimento dell’estate di Monserrato, con il coinvolgimento ed il supporto delle Associazioni locali e della Monserratoteca, che ci accompagnerà sino a fine settembre e che sarà pubblicizzata a breve".

A breve saranno rese note le procedure di accesso all’area degli eventi, al fine di garantire sia il rispetto della normativa, sia la sicurezza e la salute di tutti coloro che parteciperanno.