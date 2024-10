A Cagliari, per tutta la mattina, le magliette del Movimento Pastori Sardi hanno colorato d'azzurro la centralissima Piazza Yenne dove centinaia di allevatori si sono dati appuntamento prima di muovere verso Viale Trento e il palazzo della Regione.

I pastori sardi sono scesi in piazza per chiedere maggiori garanzie e un piano di sviluppo rurale e per protestare contro la scarsa attenzione manifestata dalla Giunta Pigliaru nei confronti di argomenti di importanza vitale per loro come la blue tongue, la peste suina e tutta una serie di problematiche legate alla crisi che si è abbattuta sul mondo agropastorale.

Il Movimento guidato da Felice Floris è arrivato a Cagliari dopo una lunga serie di incontri durante i quali i pastori hanno approfondito e si sono confrontati sui problemi più urgenti che affliggono il loro lavoro.

"Siamo a Cagliari perché siamo incazzati" ha detto Floris davanti agli uomini del Movimento in piazza.

I palazzi della Regione, nel frattempo, sono blindati da un centinaio tra carabinieri e polizia schierati per garantire l'ordine pubblico ed evitare che la tensione degeneri.