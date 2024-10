Mille euro a fondo perduto per le attività commerciali, artigianali e imprese che durante il periodo di lockdown, dovuto all'emergenza Covid-19, hanno dovuto chiudere, anche parzialmente, la propria attività e hanno registrato una riduzione di fatturato determinato dall’emergenza sanitaria in atto.

Oltre al bando dall’amministrazione comunale arriva anche un secondo intervento con l’assegnazione, a titolo gratuito, di nuovi e ampi spazi di suolo pubblico a tutte le imprese locali che hanno fatto domanda con la possibilità di valutare ogni altra nuova ed eventuale richiesta.

Le imprese che hanno sede legale od operativa nel Comune di Barumini e volessero accedere al bando promosso dall’amministrazione comunale, dovranno presentare le domande entro venerdì 19 giugno 2020 (ore 12). Il contributo è cumulabile con gli altri interventi statali e regionali e sarà erogabile in tempi veloci con la presentazione di una semplice autocertificazione, eliminando ogni forma di burocrazia. Per tutte le informazioni (https://www.comune.barumini.ca.it/dettaglio-news.php?id=334)

"L’obiettivo e la massima preoccupazione che hanno portato a questo provvedimento sono stati quelli di evitare che Barumini potesse perdere un solo posto di lavoro - dice il sindaco Emanuele Lilliu - sono certo che anche questi interventi rappresentino un concreto aiuto alle nostre attività e imprese per reinserirsi nel mercato del lavoro, profondamente stravolto da questa epidemia. Consci che in questo particolare momento le istituzioni pubbliche devono sostenere le attività private con azioni concrete - aggiunge il primo cittadino di Barumini - sono e siamo fermamente convinti che con uno spirito di corretta e leale collaborazione saremo in grado di far ripartire e sostenere tutte le attività e imprese del nostro comune, perché nessuno può e deve sentirsi solo ad affrontare questo momento di grande difficoltà".