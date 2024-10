E' un Ufficiale siciliano il capitano dei bersaglieri ucciso in Afghanistan. Si chiamava Giuseppe La Rosa, nato nel 1982 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Celibe, abitava a Casamassima (Bari). Tra i militari feriti, il più grave è il maresciallo capo dei bersaglieri Giovanni Siero, originario di Desenzano del Garda e residente a Casapulla (Caserta). Secondo le ultime note di agenzia, il Sottufficiale non è in pericolo di vita.