Un sergente della Brigata Sassari è stato ferito da un proiettile che lo ha colpito al torace.

E’ successo ieri pomeriggio a Mogadiscio, capitale della Somalia, nel momento in cui erano in corso i festeggiamenti per l'elezione di Mohamad Abdullahi Farmajo a Presidente della Repubblica. Le condizioni del militare non sarebbero gravi.

Il sergente si trovava all'interno del compound internazionale quando è stato stato raggiunto da un colpo di rimbalzo proveniente dall'esterno.

Il “sassarino” è stato subito soccorso dai commilitoni e trasportato nell'ospedale da campo della base, dove è stato sottoposto a intervento per asportare il proiettile.