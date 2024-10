Brutto incidente nel primo pomeriggio nella circonvallazione fra Milis e Narbolia: due persone sono rimaste ferite in uno scontro fra auto e furgone.

L'impatto è avvenuto in curva, ma le cause e le dinamiche non sono ancora chiare. Entrambi gli autisti hanno dunque riportato ferite.

Il più grave dei due è stato immediatamente trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso, l'altro con un'ambulanza del 118 al San Martino di Oristano.

Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e Vigili del fuoco di Oristano.