Tutto è pronto per dare il via alla diciassettesima Festa dei sardi e amici della Sardegna organizzata dall'associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa "Amedeo Nazzari" di Bareggio e Cornaredo a Milano. Un programma ricco di eventi, concerti, convegni e iniziative che avrà inizio il 23 maggio per proseguire poi fino al 2 giugno.

Le telecamere di Sardegna Live documenteranno la grande festa organizzata dai sardi che vivono oltre i confini dell'Isola.