In Sardegna

La bambina di 11 anni era arrivata in Italia dalla cittadina bielorussa di Chernobyl per un soggiorno di risanamento dopo il disastro nucleare che aveva reso invivibile la sua terra. L'uomo che l'aveva ospitata tra il gennaio del 2006 e il febbraio del 2007, un ottantenne milanese, è stato adesso condannato a 6 anni di reclusione per aver abusato di lei.