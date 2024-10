Sarà inaugurata venerdì prossimo, 7 ottobre, alle 18 a Gavoi, nei locali appena ristrutturati dell'ex Caserma, in via Sant'Antioco, la mostra fotografica di Antonio Mannu dal titolo “Migrazioni – I sardi nel mondo”.

L'esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Gavoi, fa parte della rassegna Figuras, un progetto a cura di Ogros-fotografi associati, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e organizzato in collaborazione con l'Associazione Sarditudine.

La mostra nasce da un lavoro di documentazione realizzato durante lo sviluppo del progetto “Migrazioni – in viaggio verso i migranti di Sardegna”.

Si tratta di una ricerca sulla migrazione sarda contemporanea che ha lo scopo di raccontare la migrazione isolana del nostro tempo, dando voce, in prima persona, ai suoi protagonisti, persone nate in Sardegna o con origini nell'isola che, per lungo tempo o periodi più brevi, hanno vissuto in paesi diversi dall'Italia.

Nell'arco di oltre sei anni di lavoro, sono state raccolte le testimonianze di più di 170 persone, incontrate in 21 paesi di 4 diversi continenti. Alla ricerca hanno partecipato Andrea Deiana, Antonio Mannu, Tao Mannu, Luis Murrighile e Paola Placido.

La fase operativa si è svolta attraverso la realizzazione di interviste video registrate e di una documentazione fotografica, immagini ambientate e ritratti concepiti senza alcuna sceneggiatura, eseguiti accompagnando i soggetti nella loro quotidianità. Una sorta di indagine di modello sociale composta da micro storie fotografiche, affiancata da una serie di istantanee sulle città ed i luoghi visitati. Il racconto fotografico che compone la mostra “Migrazioni – I sardi nel mondo” documenta la vita ed il lavoro di sarde e sardi che vivono in luoghi diversi del pianeta.

È stato prodotto in situazioni e contesti eterogenei e in paesi distanti nella geografia, nella storia, nella cultura, nel tessuto economico e sociale, luoghi ubicati in 3 continenti: America, Asia ed Europa.

Antonio Mannu è nato a Sassari, ha 59 anni e si occupa professionalmente di fotografia dal 1990. Ha tenuto corsi didattici e conferenze sulla fotografia per conto di istituzioni pubbliche, scuole, centri culturali ed istituzioni universitarie.

La mostra, composta da 55 stampe a colori, corredate da didascalie in lingua sarda e in italiano, fa parte del programma della sagra "Ospitalità nel Cuore della Barbagia".

Durante la sagra, oltre alla mostra“Migrazioni – I sardi nel mondo”, negli spazi ricompresi fra la Casa Maoddi e l’ex Caserma, si potranno visitare la “Mostra delle Bio-Diversità” e la video installazione “Raccontami la tua Impresa”, a cura de L’Isola delle storie e della Camera di Commercio di Nuoro.

Dopo la serata inaugurale la mostra Migrazioni, che ha il patrocinio e il sostegno della Cantina Colle Nivera di Lula, sarà aperta al pubblico sabato 8 e domenica 9 dalle 10 alle 20. Successivamente sabato e domenica 11.00 - 13.00 / 15.00 – 18.00.