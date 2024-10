Il 19 ottobre, alle ore 20, a Pula, i Carabinieri della locale stazione e quelli di Capoterra, sono intervenuti in località Santa Margherita di Pula, lungo la SS195 km. 40, ove hanno rintracciato 20 cittadini extracomunitari, di asserita nazionalità tunisina, di cui 19 uomini ed una donna in apparente buono stato di salute e sprovvisti di documenti di riconoscimento. I predetti sono stati trasferiti a bordo di mezzo della ditta convenzionata, presso il centro di accoglienza straordinaria di Monastir, scortati dai Carabinieri. Nella circostanza è stato rinvenuto e sequestrato il natante verosimilmente utilizzato per la traversata.

Nello stesso giorno, alle 23.30, un pattugliatore della Guardia di finanza, è giunto al porto turistico di Sant’Antioco con a bordo 10 cittadini extracomunitari di cui sette uomini, una donna e due minori, di asserita nazionalità algerina e in apparente buono stato di salute. Erano stati rintracciati a largo di Capo Teulada a bordo di un natante in legno rimasto alla deriva. Al termine delle formalità i migranti sono stati trasferiti a bordo di mezzo della ditta convenzionata, presso il centro di accoglienza straordinaria di Monastir, con scorta garantita dai Carabinieri.

Il 20 ottobre, alle 00:30, a Domus de Maria, i Carabinieri della Stazione di Assemini e quelli di Cagliari-Villanova, sono intervenuti in località "Su Giudeu", ove hanno rintracciato 15 cittadini extracomunitari, 14 uomini ed una donna di asserita nazionalità algerina, in apparente buono stato di salute e sprovvisti di documenti di riconoscimento. Le persone rintracciate sono state trasferite a bordo di mezzo della ditta convenzionata, presso il centro di accoglienza straordinaria di Monastir, scortati dai Carabinieri.

Nella medesima giornata, alle ore 01.15, a Sant'Antioco, i Carabinieri della stazione di Narcao hanno rintracciato in loc. "Peonia Rosa", 14 cittadini extracomunitari, tutti maschi adulti, dichiaratisi algerini, in apparenti buone condizioni di salute, sbarcati poco prima lungo quella costa. Il natante non è stato rinvenuto. Sono stati trasferiti a bordo di mezzo della ditta convenzionata, presso il centro di accoglienza straordinaria di Monastir scortati dagli stessi militari.

Alle ore 04:30, invece, a Domus de Maria, i Carabinieri della sezione radiomobile del NORM della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in località Chia laguna rintracciando 33 cittadini stranieri, 32 uomini ed un minore di sesso maschile, di asserita nazionalità tunisina, in apparente buono stato di salute e sprovvisti di documenti di riconoscimento. Questi sono stati trasferiti a bordo di mezzo della ditta convenzionata, presso il centro di accoglienza straordinaria di Monastir con scorta effettuata dagli stessi Carabinieri.