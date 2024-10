Nell’ambito dei servizi effettuati dalla Polizia di Stato in occasione degli sbarchi di migranti avvenuti ieri presso le coste del Sulcis, gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino algerino in quanto rientrato illegalmente nel territorio nazionale nonostante fosse stato espulso.

Nel corso delle operazioni di identificazione, grazie alle verifiche compiute dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari e dagli operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si è potuto accertare infatti che Ramda Azzedine 29enne, avendo fatto ingresso nel territorio nella mattinata di ieri, nell’area costiera di Teulada, era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Cagliari nell’agosto scorso, che disponeva l’immediato accompagnamento alla frontiera con divieto di reingresso nel territorio italiano per tre anni.

Lo straniero era stato identificato poi in Francia nel settembre 2017. Nella mattinata odierna è previsto il processo per direttissima.