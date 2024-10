"La Giunta regionale continua ad assecondare la politica degli sbarchi e dell'immigrazione senza criteri e senza controlli interpretata dal Governo Renzi prima e da quello Gentiloni poi".

Così il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci commenta l'adozione di un piano che prevede 600mila euro 'per progetti presentati da associazioni per l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati' e ulteriori 200mila euro per non meglio precisati progetti 'a favore degli immigrati' ed 'eventi di incontro tra popolazione e migranti'.

"Non chiamino in causa il razzismo perché di tutti questi soldi arriverà ben poco ai migranti e molto finirà nelle casse di enti ed associazioni ben individuabili, guidate da nostri connazionali - attacca l'esponente del centrodestra -. Dobbiamo forse intuire che la riduzione degli sbarchi sia solo una tattica pre-elettorale del PD e che il disegno sia quello di ricominciare con gli sbarchi di massa? Questo sistema ha fallito perché le quote sono saltate, sono aumentati i morti in mare e porta nel nostro non solo una minoranza che ha diritto d'asilo ma anche una stragrande maggioranza di persone che non hanno il diritto di restare nel nostro Paese. Occorre invece un 'Piano Marshall' per sostenere queste persone nella loro terra, praticando il rispetto per quel diritto a non essere costretti ad emigrare richiamato da Giovanni Paolo II".

"Pigliaru e il Partito Democratico - conclude Cappellacci- non si rendano ancora una volta complici di un'immigrazione senza criteri e senza controlli che poco ha a che fare con l'accoglienza e che alimenta il business dei trafficanti di persone umane".