Ieri 9, stamane 22: non si ferma l’ondata di migranti in arrivo con i barchini sulle coste del Sulcis. A Maladroxia e a Cala Sapone, come confermato dalla Questura, sono stati per ora identificati 31 cittadini extracomunitari, di nazionalità algerina. Dopo le operazioni di rito, saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.