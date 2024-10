Per il momento sono 13, di cui sette minorenni, i presunti scafisti arrestati dalla squadra mobile di Cagliari e il Nucleo operativo aeronavale della Guardia di Finanza.

Sono sbarcati ieri mattina insieme ai 931 migranti arrivati al porto canale di Cagliari a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera e sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Per due di loro c'è anche l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale), per aver provocato il decesso dei tre migranti arrivati già cadaveri a bordo della Dattilo.