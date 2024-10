Due gruppi di stranieri ospiti del centro di prima accoglienza di Monastir, per motivi non ancora definiti, si sono prima fronteggiati insultandosi e poi dalle parole sono passati alle mani. Calci, pugni spintoni e qualche oggetto contundente, forse coltelli o cocci di bottiglia. La rissa è scoppiata ieri sera all'interno del centro dove si trovano i migranti che sbarcano direttamente lungo le coste del sud Sardegna.

La lite è stata sedata dalla polizia. Sul posto sono poi arrivate le ambulanze del 118. Sette le persone rimaste ferite non in modo grave: quattro di queste sono state medicate sul posto per escoriazioni e tumefazioni. Gli altri tre, invece, con ferite e tagli alla testa e alle braccia sono stati trasportati al Policlinico di Monserrato, ma non sono gravi. "Quello stabile è inadatto - ribadisce Mauro Aresu, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap - le procedure attuali relative agli sbarchi diretti sono inadatte, e anziché scoraggiarli, li alimentano".