L'ex scuola penitenziaria di Monastir è pronta a trasformarsi in un centro di accoglienza e a ospitare, già stamane, 500 migranti.

Lo rileva il deputato di Unidos Mauro Pili, che su Facebook pubblica a sostegno della sua tesi stralci del documento che ufficializzerebbe la nuova destinazione della struttura.

"Detenuti da oggi nella scuola penitenziaria, prepararsi per lo sbarco imminente di 500 migranti - riporta il parlamentare- la firma in calce è d'ordine del provveditore dell'amministrazione penitenziaria. Il protocollo interno è 11571, destinatario il direttore del carcere di Uta, oggetto l'ex Sfap di Monastir".

Nella nota "si autorizza il servizio di missione per agenti per l'accompagnamento di quattro detenuti ex articolo 21 (detenuti lavoratori) nei giorni 10 -11-12-13 maggio 2016".

Per Pili lo stesso ordine sarebbe atteso in questi giorni anche per il carcere di Iglesias.

"Ho pubblicato anche il numero di protocollo per evitare smentite - scrive- la follia del piano denunciato nelle scorse settimane va avanti e nessuno dice niente, alla faccia dell'accoglienza: la faranno in carcere".