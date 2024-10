“Alle 13.30 all'aeroporto di Elmas nuovo volo charter, pagato dai Sardi e non solo, per trasportare in Sardegna 60 nuovi migranti. Nuovo volo e nuovo vergognoso viaggio con scorte e forze dell'ordine sottratte ai servizi ordinari”.

Il deputato sardo Mauro Pili sul suo profilo facebook annuncia l’arrivo in Sardegna di 60 migranti e denuncia una situazione che a suo dire è vergognosa.

“10 migranti andranno ancora a Sadali, 10 a Oristano, 15 a Cagliari e 25 a Sassari. E' semplicemente vergognoso l'impiego di tante risorse per un soggiorno che durerà poche ore visto che per 4 volte di seguito, dopo poche ore, gli stessi migranti lasciano il piccolo paesino senza troppi convenevoli. Dilapidare risorse pubbliche in questo modo è semplicemente indegno e nessuno blocca questa vergogna”.