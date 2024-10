Una lettera alla Asl per richiedere l'immediato intervento dell'azienda sanitaria e valutare la chiusura di piazza Matteotti a Cagliari, che verserebbe in gravissime condizioni igienico sanitarie.

È l'iniziativa del deputato di Unidos Mauro Pili, che denuncia su Facebook la situazione della centralissima piazza del capoluogo sardo, trasformata in un dormitorio permanente a cielo aperto, utilizzato soprattutto da migranti e senzatetto.

"Avendo preso visione personalmente delle gravissime condizioni igienico sanitarie della piazza Matteotti a Cagliari, si chiede l'immediato intervento dell'Asl al fine di valutare, considerati i rischi per l'igiene pubblica, la chiusura della Piazza in parola sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie", si legge nel documento.

"Sono senza parole, questa non è accoglienza, è degenerazione- spiega poi il parlamentare- questo è il cuore della capitale della Sardegna, ma nessuno fa niente, la Asl non è stata allertata da nessuno, il sindaco inesistente. Non bisogna prendersela con i migranti, ma con chi consente tutto ciò".