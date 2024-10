Nelle scorse ore, approfittando delle buone condizioni atmosferiche, altri venti migranti sono sbarcati sulle coste sarde, questa volta in prossimità di Capo Teulada e Sant'Antioco: “Il problema degli sbarchi incontrollati – dice Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia - deve essere risolto subito, perché potrebbe aggravarsi da un momento all'altro. Oggi ne sono arrivati una ventina, domani potrebbero essere duemila. E la Sardegna, in questo momento, non può certamente permettersi di ospitare altri migranti a proprie spese. Il Governo non può trascurare la Sardegna: serve un intervento immediato".