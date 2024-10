“Migranti, inclusione e integrazione” è il tema dell’incontro che si svolge sabato 27 maggio, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico, Economico, Tecnologico “Primo Levi”, a Quartu, con inizio alle 9.

Al momento di confronto partecipano l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, gli studenti dell’Istituto, il dirigente scolastico Enrico Frau, il sindaco di Quartu Stefano Delunas, la presidente della cooperativa sociale “Il Sicomoro” Stefania Russo, i mediatori culturali Abdou Ndiaye e Genet Woldu Keflay.

Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico, verrà approfondito il tema dell’accoglienza vista come opportunità e non come impedimento alla sviluppo della comunità che accoglie. Gli studenti prepareranno un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini e interviste realizzate al termine della mattinata.