Partiranno questo pomeriggio per Napoli i 47 migranti nordafricani che per tre giorni hanno protestato violentemente dopo essere stati alloggiati all'Hotel Janas di Sadali. Gli extracomunitari non avevano gradito la lontananza da Cagliari e, per questo, pretendevano di essere riportati nella penisola da dove erano partiti alla volta della Sardegna.

Per sedare la rivolta dei 47 uomini si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che, ieri sera, li hanno convinti a passare la notte a Sadali e Ottana e quest'oggi li accompagneranno all'aeroporto di Elmas dove prenderanno un volo per la Campania.

In Sardegna, però, arriveranno stasera stessa altri 50 immigrati appena sbarcati inSicilia. Ad annunciarlo è il vice Prefetto vicario di Nuoro, Pietro Pintori, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Videolina. Gli immigrati, secondo Pintori, verranno accompagnati allo stesso hotel di Sadali.