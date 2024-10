Cresce il fronte dell'accoglienza nell'isola. Alla scadenza del 30 settembre tre Comuni - Cargeghe, Iglesias e Valledoria - hanno presentato in raccordo con le associazioni del proprio territorio altrettante proposte.

I progetti, al momento in fase di attuazione, coinvolgono 40 richiedenti protezione internazionale in attività di pubblica utilità e di volontariato sociale.

Recentemente la Regione ha proceduto alla nuova pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di ulteriori progetti di utilità sociale.

Le nuove proposte pervenute coinvolgono circa 70 migranti dei centri di accoglienza del Comune di Elmas, Lunamatrona, Sanluri, Valledoria, Trinità d'Agultu e Vignola, Sarule.

E' possibile presentare le proposte entro il prossimo 22 dicembre. In Sardegna sono attivi 147 Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e 12 progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

I Cas sono così distribuiti: 12 in provincia di Nuoro, 22 in provincia di Sassari, 13 in quella di Oristano e 90 nella provincia di CAGLIARI.