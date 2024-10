“Non appena ho avuto notizia dell'uscita dal Centro di numerosi migranti in quarantena, ho chiamato la Prefettura per avere chiarimenti su quanto stia accadendo. Sono preoccupata per queste "fughe", sia dal punto di vista della sicurezza che da quello sanitario, anche se i migranti in questione sono risultati tutti negativi ai numerosi accertamenti fatti”.

Così la sindaca di Monastir, Luisa Murru, sulla vicenda legata agli algerini in “fuga” dal Centro di prima accoglienza (ex Scuola di Polizia Penitenziaria sulla 131), dopo la denuncia di Luca Agati del Sap (qui la notizia https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/49787/i-migranti-algerini-scavalcano-il-muretto-del-centro-di-accoglienza-e-vanno-in-giro-come-se-niente-fosse e l’intervento del deputato sardo di Fratelli D’Italia, Salvatore Deidda leggete qui https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/49787/i-migranti-algerini-scavalcano-il-muretto-del-centro-di-accoglienza-e-vanno-in-giro-come-se-niente-fosse

Le rassicurazioni

“Si tratta da parte loro di un comportamento scorretto e irresponsabile, che rischia di minare l'integrazione e il rapporto di fiducia che nel tempo si sono instaurati tra i miei concittadini e gli ospiti del Centro e che pone seri problemi di sicurezza – precisa Luisa Murru – ma fin dall’apertura del Centro ho espresso le mie perplessità per tutti gli aspetti legati alla sicurezza sia degli ospiti del centro, sia dei miei concittadini, i quali, ci tengo a sottolinearlo, hanno sempre avuto un comportamento esemplare nei confronti dei migranti ospitati nel Centro; a maggior ragione in questo periodo di emergenza sanitaria il tema sicurezza e rispetto delle regole assume un carattere prioritario. Per questo motivo ieri – tiene a ribadire la prima cittadina di Monastir - ho ulteriormente rappresentato tutte le mie preoccupazioni alla Prefettura, che si è impegnata a implementare i punti di sorveglianza nel Centro e ad adottare nuove misure che impediscano le uscite non autorizzate. Spero di vederne al più presto i risultati. Ho anche chiesto un maggiore controllo del territorio comunale da parte delle forze dell'ordine e ho disposto un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire – conclude Luisa Murru - la sicurezza dei cittadini”.