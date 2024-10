Questo pomeriggio alle 16 nuovo arrivo di migranti in Sardegna. All'aeroporto di Cagliati-Elmas è previsto infatti l'arrivo da Ragusa di 70 immigrati.

Quindici di loro saranno ospitati nel Centro di prima accoglienza di Elmas, gli altri 55, invece, saranno trasferiti a Sassari, Oristano e Nuoro dove saranno alloggiati in alberghi, agriturismo o altre strutture. In attesa in aeroporto, come già accaduto per i precedenti arrivi, ci sono le forze dell'ordine, mentre per gli stranieri che saranno ospitati nel centro cagliaritano vi sono i dipendenti del consorzio Sisifo che gestisce il Cpa.

Con i 15 di oggi pomeriggio il numero di immigrati del centro di Elmas salirà a quota 275.