"Non avremo un hub a Cagliari, almeno finché non ci sarà un incentivo economico e una distribuzione su tutto il territorio nazionale: un conto è farli in tutta Italia, un altro è fare da apripista e diventare punto di riferimento".

E' quanto riporta il quotidiano L'Unione Sarda in merito alle parole pronunciate ieri pomeriggio in Consiglio Comunale dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda che parla dopo l'annuncio dato ieri pomeriggio dal Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, sulla creazione di un hub per la prima accoglienza dei migranti al porto di Cagliari. Ieri pomeriggio Pigliaru ha infatti comunicato che la Regione sarda ha ottenuto il finanziamento dal Ministero degli Interni "per una nuova struttura mobile per la prima accoglienza per i migranti. Ribadendo l'impegno della Regione all'accoglienza - ha detto Pigliaru - ma determinati a pretendere il rispetto delle quote assegnate".

Zedda in Consiglio comunale ha spiegato: "Sarà un centro di accoglienza per singoli sbarchi, non un hub. Al Porto canale - riporta il quotidiano sardo - è prevista una struttura con funzione temporanea per lo sbarco. L'hub è un'altra cosa, un punto di governo di diversi sbarchi dove si gestisce anche la distribuzione successiva in base alle quote sul territorio.

La struttura dovrà svolgere la funzione che proprio in queste ore spetta al molo Ichnusa". Proteste per l'annuncio di Pigliaru anche da parte di Forza Italia e Fdi-An: "No al centro di prima accoglienza al porto di Cagliari", afferma Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna.

"Quelle del presidente della Regione - sottolinea Cappellacci- sono dichiarazioni fuori dalla realtà: da un lato invoca il rispetto di fantomatiche quote, che sono già saltate, dall'altro si genuflette al governo e porta avanti il progetto folle del centro nel porto di Cagliari. Anziché promuovere la vocazione turistica della porta di Cagliari sul mare Pigliaru ci riporta all'epoca delle barriere e delle cancellate tra la città e il suo mare".

"Il Presidente della Regione ammette che nel porto del capoluogo si allestirà di una tensostruttura da adibire ad hub", afferma Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fdi-An. "Per fare l'hub il Ministero dell'Interno ha versato alla Regione quasi due milioni di euro. Fatto denunciato ma non ammesso, sino ad oggi, dalla Giunta di centrosinistra".