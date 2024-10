Fratelli d’Italia Sardegna attacca la Giunta Pigliaru sulla questione migranti. "Nonostante gli incontri con il Ministro Minniti siano per adesso un fallimento con il continuo sbarco diretto di algerini, nonostante sia chiaro a tutti che questa politica dell'immigrazione sia una vera tratta umana al servizio del business, la Giunta regionale continua nella folle politica di ripopolare la Sardegna di immigrati che, occorre dirlo a voce sempre più alta, la maggior parte non fugge da nessuna guerra o situazione pericolosa", è il commento di Salvatore Deidda, portavoce regionale di Fdi-An.

"Questi annunci e queste scelte scellerate – continua Deidda - in cui si promettono fondi e finanziamenti, sono fomentatrici di rabbia nelle comunità locali, in particolare in quelle dove ci si vede barattare il lasciare aperta una scuola alla condizione di accogliere immigrati. A questo proposito solidarietà agli amministratori locali che sono sempre sotto ricatto da parte delle stesse Istituzioni, siano forti”.

Il portavoce regionale di Fdi-An conclude: "Non assisteremo in silenzio, ma continueremo la nostra campagna: non contro gli immigrati che, gentilmente vanno aiutati e poi messi in condizione di ritornare nella loro nazione in totale sicurezza, ma contro chi pensa che gli italiani e i sardi non sono meritevoli di attenzioni e non sono più utili al business e utilizza degli esseri umani come se fossero animali".