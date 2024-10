Il ministro dell'Interno Marco Minniti è arrivato in prefettura a Nuoro. Migranti e sicurezza degli amministratori locali, bersaglio di un'infinita serie di atti intimidatori, all'ordine del giorno della visita in Sardegna del titolare del Viminale. Minniti parteciperà alla riunione del tavolo del coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati assieme al presidente della Regione Francesco Pigliaru.

In programma, nel corso della riunione, l'esame con il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu, la situazione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) in via di realizzazione nell'ex carcere del paese in provincia di Nuoro. La visita del ministro prevede alle 11 un incontro con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore 'Ciusa' sempre sul tema dell'accoglienza dei migranti.

I problemi della sicurezza di sindaci e assessori comunali saranno invece al centro dell'incontro, poco dopo mezzogiorno nella sede della Provincia con una delegazione di 25 sindaci, guidata dal presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana. Interverranno anche il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, i prefetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine.

I primi cittadini della Sardegna chiedono risposte concrete al governo per combattere un fenomeno che vede al centro dell’attenzione gli amministratori locali vittime di oltre 200 atti intimidatori dal 2010 a oggi. Bombe, lettere minatorie, scritte sui muri, teste di animali fatte trovare davanti ad abitazioni e uffici, fucilate notturne, hanno 'accompagnato' il lavoro di molti sindaci e assessori in questi anni. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello del sindaco di Iglesias che è stato minacciato di morte con scritte sui muri della città.

--------

Il ministro Minniti è arrivato in prefettura a Nuoro dove è stato ricevuto dal presidente Francesco Pigliaru e dalla prefetta, Carolina Bellantoni. Con loro anche gli assessori degli Affari generali Filippo Spanu, della Sanità Luigi Arru e dell'Ambiente con delega alla Protezione civile Donatella Spano, sindaci e i vertici regionali e provinciali delle forze dell'ordine.

Durante la riunione sarà altresì esaminato il progetto per la realizzazione del Centro di Permanenza per il rimpatrio (Cpr) che dovrebbe sorgere a Macomer.

Al termine dell’incontro, il ministro si sposterà all'Istituto superiore "Ciusa" dove parlerà agli studenti di accoglienza migranti. Infine, Minniti incontrerà i sindaci e gli amministratori locali per parlare di sicurezza e del fenomeno degli attentati.