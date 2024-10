Sono 18 i migranti accolti nei centri Sprar del Gruppo Umana solidarietà (Gus) Guido Puletti onlus che beneficeranno di corsi professionalizzanti organizzati da Confesercenti per pizzaioli, barman e caffetteria, che prenderanno il via lunedì 21 novembre. Presto verrà predisposto anche un corso per carrellista.

Si tratta di una quota dei 115 migranti adulti ospitati dall'associazione nei centri di accoglienza autorizzati dalla prefettura a Cagliari, Alghero, Porto Torres, Capoterra, Uta e Villasimius e che provengono da Paesi come Gambia, Nigeria, Ghana, Mali o Senegal.

I corsi, che non sono gratuiti ma vengono pagati con le risorse ministeriali dedicate a questo tipo di attività per rafforzare l'integrazione nella società, hanno diversa durata: quello per pizzaiolo è di 50 ore e sarà tenuto a Senorbì con il vincitore del premio Master Pizzachef, Marco Mulas (massimo 7 posti), mentre quelli di barman (40 ore per 8 posti) e cafetteria (32 ore per 4 persone), saranno tenuti a Cagliari da Carlo Masala.

"Non vogliamo togliere lavoro a nessuno - spiega il direttore di Confesercenti, Nicola Murru - ma oltre a fare sindacato, l'associazione crede molto anche nella possibilità di creare delle opportunità socialmente utili per delle persone che, loro malgrado, si trovano in situazioni di disagio".

"Abbiamo alle spalle oltre 20 anni di solidarietà, integrazione e tutela diritti umani - spiega la responsabile del Gus, Maura Fois - e ora portiamo avanti progetti Sprar per l'accoglienza dei rifugiati, come l'insegnamento della lingua italiana, l'accompagnamento sanitario e legale e l'orientamento lavorativo".