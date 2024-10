Con l'arrivo della nave irlandese con a bordo 617 migranti, questo l'ultimo dato sul numero, previsto per domani mattina al molo merci Rinfusa del porto Canale di Cagliari, sono state individuate nuove strutture di accoglienza, non solo a Cagliari ma anche in altri centri dell'Isola, destinate all'ospitalità.

Lo conferma la Prefettura, sottolineando che ormai il numero dei posti letto disponibili, sbarco dopo sbarco, si assottiglia sempre più.

Attivata un'altra manifestazione di interesse che si concluderà a fine settembre per individuare altri centri. Ma ad ogni bando il numero dei partecipanti si abbassa progressivamente, rischiando di fatto di mettere in crisi tutto l'apparato dell'accoglienza.