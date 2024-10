“Abbiamo visto come hanno ‘governato il processo’: gli sbarchi di algerini sono raddoppiati”.

Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta le dichiarazioni del presidente della Regione a margine del vertice con il ministro Minniti.

“Pigliaru – prosegue l’esponente azzurro- conferma la linea del Partito Democratico: quella di un’immigrazione incontrollata, continua, sempre più lontana dalla solidarietà e sempre più preda del ‘business’ dei trafficanti di persone. I risultati sono davanti agli occhi di tutti – sottolinea il forzista-: dopo i vertici precedenti, dopo le missioni del ministro in Algeria, gli sbarchi in Sardegna continuano tutto l’anno e aumentano in maniera esponenziale. Le parole del presidente della Regione confermano che non è un caso, ma una precisa linea politica. Per cambiare – ha concluso Cappellacci- occorre mandare a casa il Partito Democratico e chi persegue un’immigrazione senza criteri e senza controlli”.