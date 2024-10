Un gruppo di immigrati, ospiti in una struttura di accoglienza nelle campagne di Olzai, ha messo in atto una singolare protesta con il blocco della strada provinciale 36. Un'azione con cui hanno voluto manifestare il disagio per i lunghi tempi di attesa nell'espletamento dell'iter di riconoscimento dello status di rifugiato.

Qualche ora dopo la prefetta di Nuoro, Carolina Bellantoni, ha ricevuto una delegazione dei manifestanti che dopo essere stati rassicurati sulla risoluzione del problema, hanno rimosso il blocco. All'incontro hanno partecipato i mediatori culturali della struttura di accoglienza supportati da un interprete, il gestore del Centro, e i rappresentanti della questura.

La prefetta ha invitato tutti alla calma ed alla moderazione dei toni della protesta, rimarcando la necessità del rispetto delle regole nei Centri di accoglienza e nei rapporti con la popolazione. I migranti sono rientrati nella struttura dove lunedì prossimo saranno nuovamente ascoltati dai funzionari della prefettura.