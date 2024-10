Cambio di rotta per la nave ong Alan Kurdi: il Viminale ha infatti indicato Olbia come porto di destinazione per l'imbarcazione con a bordo 125 migranti. La comunicazione è giunta in questi minuti alla prefettura di Nuoro. Già in serata potrebbe partire da Arbatax, per poi giungere nella rada di Olbia domani mattina. Circa 70 miglia separano le due località, per il cui tragitto è stimato un tempo di navigazione tra le 10 e le 12 ore.

Troppe le criticità segnalate nella teleconferenza convocata dal prefetto Luca Rotondi con le forze dell'ordine, la Capitaneria e il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, per consentire lo sbarco. Il porto ogliastrino non dispone infatti dei mezzi necessari per poter gestire emergenze sanitarie di tale portata, e la Assl di Nuoro non è in grado di dirottare ad Arbatax medici e infermieri per effettuare i tamponi, in quanto già impegnata nello screening di massa a Orune, in semi-lockdown dopo l'impennata di contagi.

Inoltre in tutta l'Ogliastra al momento non è disponibile alcun centro di accoglienza per ospitare i migranti e per trattenerli in quarantena. Al momento è in corso un confronto in videoconferenza fra le prefetture di Nuoro, Sassari e Cagliari, per valutare e definire tempi e luoghi di permanenza in Sardegna degli interessati. Verrà infine stabilito l'orario di partenza della nave dalla rada di Arbatax.