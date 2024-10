"Siamo stati investiti da un'auto, che è poi fuggita". E' quanto sostengono due migranti trasportati dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con codice giallo, per i traumi causati dal presunto incidente, che si sarebbe verificato al chilometro 23 della vecchia Statale 125.

Sul posto, chiamati dal 118, sono intervenuti anche i carabinieri, che si stanno occupando di accertare cosa è accaduto. I militari in quel punto dell'Orientale sarda non hanno, però, trovato al momento tracce o elementi riconducibili all'incidente.

Bisognerà attendere le visite mediche per accertare se effettivamente i due stranieri abbiano riportato ferite riconducibili ad un incidente; non è escluso che nelle prossime ore i due saranno sentiti. Le loro condizioni comunque non sono gravi.