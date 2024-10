Non ha consegnato il telefono cellulare a due persone e per questo lo hanno aggredito con pugni e bastonate. Vittima un ragazzo somalo di 19 anni, richiedente asilo.

Il fatto è successo ieri pomeriggio, 26 luglio, nel parco pubblico di San Gavino a Porto Torres.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i due aggressori.

I militari sono riusciti a individuare e arrestare per rapina uno dei due autori del reato: si tratta di un ghanese, di anni 20 anni, anch’egli richiedente asilo e alloggiato presso uno dei centri di accoglienza di Porto Torres. Le indagini sono ancora in corso per identificare il secondo aggressore che si è impossessato del telefono riuscendo a dileguarsi a piedi per le vie cittadine.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bancali.