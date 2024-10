Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 84. I primi due barchini, con a bordo complessivamente 20 persone, sono stati intercettati dalle motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, ieri mattina. In serata un altro barchino, con nove persone a bordo, è approdato a Sant'Antioco nel Sud Sardegna.

Gli altri sbarchi sono avvenuti questa mattina. Il primo alle 6,30 lungo la spiaggia di Porto pino nel territorio di Sant'Anna Arresi dove è arrivato un barchino con a bordo 4 migranti, tutti rintracciati dai carabinieri. Altri 19 sono stati bloccati dai militari dell'Arma sempre nella stessa zona alle 7:30. In entrambi i casi i barchini sono stati recuperati e sequestrati. Un altro sbarco è avvenuto quasi contemporaneamente nella spiaggia di Portopaglietto a Portoscuso, sempre nel Sud Sardegna, rintracciati dai militari dell'Arma in questo caso altri 21 migranti. Poco più tardi si sono registrati altri sbarchi con l'arrivo 11 persone.

Tutti i migranti, uomini in buone condizioni di salute, di nazionalità algerina e tunisina, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove, dopo le visite mediche e le identificazione, rimarranno in quarantena.