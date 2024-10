In un treno diretto a Iglesias un migrante algerino avrebbe molestato una passeggera. Il deputato e coordinatore Lega Sardegna, Eugenio Zoffili, è intervenuto in merito alla vicenda, chiedendo provvedimenti drastici in seguito alla vicenda.

"Un episodio grave quello accaduto sul treno per Iglesias, dove una ragazzina minorenne è stata pesantemente molestata da un migrante clandestino algerino ospite del centro di accoglienza di Villaspeciosa", ha dichiarato Zoffili.

"Depositerò un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno Lamorgese - ha poi riferito il deputato leghista -, a cui fin da ora chiedo di intervenire perché il colpevole sia trattenuto in carcere o espulso per direttissima dall'Italia, prima che le consuete lungaggini giudiziarie gli consentano di ripetere le sue molestie a danno di altre ragazze".