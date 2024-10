La cronaca riporta il terzo episodio di violenza nel giro di un mese, all’interno di un compendio dello Stato che a dirla tutta non gode certo di ‘ottima salute’ dal punto di vista della sicurezza.

L’ultimo caso in queste ultime ore, quando un cittadino richiedente asilo nigeriano ha richiesto dei documenti che non poteva ottenere: nemmeno i mediatori sono riusciti a calmarlo, ha dato in escandescenza e ha aggredito un operatore della Polizia di Stato presente allo sportello.

Per quest’ultimo, fortunatamente, solo ferite e contusioni non gravi, mentre l’aggressore è stato bloccato, identificato e denunciato per lesioni.

