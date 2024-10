Le strategie pratiche per migliorare l’autostima dei nostri giovani. Si parlerà di questo nel corso dell’incontro programmato dall’Istituto comprensivo di Thiesi in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali, Igiene, Sanità, politiche giovanili, Pari opportunità, Pubblica Istruzione, cultura, sport e biblioteca del Comune per venerdì 13 aprile alle 18.00, presso la sala Aligi Sassu.

Il seminario, tenuto dal dottor Franco Ferreri (psicologo, psicoterapeuta e coach del progetto “Tutti a Iscol@-Linea C”), tratterà una serie di argomenti, tra cui il perchè i figli non hanno voglia di studiare, il capire e farsi capire, l’aumento dell’autostima nei ragazzi, l’essere genitori consapevoli, le frasi killer dell’autostima, l’importanza delle emozioni e le paure e le convinzioni limitanti.

Per l’occasione sarà presentato il progetto “Tutti a Iscol@-Linea C”. L’appuntamento di venerdì è aperto ai genitori di ogni ordine e grado, agli insegnanti, agli educatori, ai catechisti, agli allenatori e a coloro che desiderano migliorare la comunicazione con i più giovani.