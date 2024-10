Dopo Bonorva (11 aprile) e Thiesi (13 aprile), arriva nella sala convegni del Nuovo Teatro Santa Croce di Pozzomaggiore l’incontro dal titolo “Migliorare l’autostima dei nostri giovani-Strategie Pratiche”.

Ancora una volta, sarà il dottor Franco Ferreri (psicologo, psicoterapeuta e coach del progetto “Tutti a Iscol@-Linea C”) ad illustrare alcuni importanti tematiche legate al modo giovanile, come il perché i figli non hanno voglia di studiare, i metodi per capire e farsi capire, alimentare l’autostima dei ragazzi, l’essere genitori consapevoli, le frasi killer dell’autostima, l’importanza delle emozioni, le paure e convinzioni limitanti.

L’appuntamento, in programma domani 17 aprile alle 18.00 e promosso dall’Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mariano Soro, servirà anche per presentare il progetto “Tutti a Iscol@-Linea C”.

Possono partecipare i genitori di ogni ordine e grado, gli insegnanti, gli educatori, i catechisti, gli allenatori e coloro interessati al miglioramento della comunicazione con i giovani.