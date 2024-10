È stato pubblico dal Gal Ogliastra, il bando per il Miglioramento e il potenziamento dell’offerta ricettiva extra-alberghiera (affittacamere o Domo), le cui attività sono svolte in non più di sei camere e nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.

“Il bando, con dotazione finanziaria circa 324 mila euro, – si legge nella nota – che potrà essere incrementata a seguito dell’attribuzione definitiva al GAL delle risorse finanziarie spettanti, risponde in maniera puntuale alle esigenze rilevate durante il percorso partecipativo per la definizione della strategia 2014/2020, nel corso del quale è emersa con forza la necessità di incrementare i posti letto nelle aree rurali dell’Ogliastra”.

Per accedere ai benefici è necessaria l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con codice Ateco 55.20.51. ed essere in possesso del fascicolo aziendale aperto sul sistema informativo Sian.

Le domande dovranno pervenire al Gal, attraverso il sistema Sian, entro il 26 novembre 2019. Maggiori informazioni al numero di telefono078237683 o inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@galogliastra.it.