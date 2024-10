Le condizioni di salute di Francesco Pigliaru migliorano. Il Presidente della Regione resta in ospedale per proseguire la terapia.

Di seguito il bollettino medico del Direttore Sanitario Aziendale dottor Vinicio Atzeni.

"Il Presidente Francesco Pigliaru è in cura presso l'Ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, attualmente in regime di ricovero, per una patologia immunologica. Il quadro clinico, iniziato con un interessamento delle vie respiratorie, è attualmente in fase di remissione ma richiede ancora un periodo di riposo e cure".