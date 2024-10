Migliorano le condizioni del cane pastore recuperato e salvato dal veterinario Angelo Delogu a Tresnuraghes. E’ stata la clinica veterinaria Due Mari a dare gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

“Anche se la foto non è bellissima siamo lieti di comunicarvi che le ustioni di Angelo stanno granuleggiando. Cioè si sono avviati i processi rigenerativi. Questo è un gran buon segno – si legge in un post della clinica su Fb – Il muso e gli occhi per adesso immaginateveli. Ma anche lì guadagniamo terreno. Per i polpastrelli ci penserà la Divina Provvidenza, lui se la merita”.

“Non l’ho soppresso perché guarirà” aveva detto il veterinario che lo aveva salvato, portandolo poi in clinica. Ora arrivano ulteriori buone notizie per uno degli animali diventati simbolo di questa tragedia.



ATTENZIONE: L’immagine che segue potrebbe urtare la vostra sensibilità