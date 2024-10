Ha subito due delicati interventi chirurgici la postina 33enne travolta ieri da un bus del Ctm a Cagliari. Le sue condizioni sono ora in miglioramento. L'incidente avvenuto ieri, 12 giugno, in via Bacaredda.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la donna stava attraversando la strada per recuperare dall'auto di servizio un pacco in cnsegna, quando è stata travolta dal mezzo di trasporto pubblico.

E' stato lo stesso autista del bus a chiamare i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita al Brotzu. La municipale ha eseguito i rilievi di legge e sequestrato il bus. L'azienda dei trasporti ha istituito una commissione interna d'inchiesta.