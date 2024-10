Buone notizie per il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di casa a Tortolì domenica sera. Il piccolo era stato trasportato al Brotzu di Cagliari in elisoccorso e successivamente ricoverato in Rianimazione.

Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, per cui, sebbene la prognosi rimanga riservata, è stato disposto il trasferimento presso il reparto di Chirurgia pediatrica.

Il bimbo di origini pakistane è stato stubato e, una volta risvegliato, verrà trasferito di reparto. L'incidente era avvenuto nell'abitazione di famiglia in via Coghinas. Il piccolo era precipitato da un balcone sul terrazzino di un piano inferiore battendo la testa con violenza dopo un volo di tre metri.