Decine di migliaia di persone a Cagliari per rendere omaggio per la 363/a volta a Sant'Efisio.

Numeri importanti ha registrato la diretta di Sardegna Live che, con il racconto di Giuliano Marongiu, Roberto e Cristina Tangianu, è stata vista da oltre 60 mila persone.

Una festa che ha fatto contenti tutti: organizzazione, ristoranti e albergatori. Affollatissime le strade del corteo con tantissimi devoti e turisti seduti nelle tribune o sistemati dietro le transenne dalle 8 del mattino. Ma all'ora di pranzo era praticamente impossibile trovare un posto per mangiare qualcosa anche nei quartieri accanto a quelli attraversati dalla sfilata e dal martire guerriero. Un bagno di folla e di colori. Applauditissime le tracas che dalle 10 hanno affrontato il percorso.

Ma uno dei momenti più toccanti è stato, come tradizione, quello dell'uscita del santo dalla chiesetta di Stampace, stipata di fedeli per tutte le messe del mattino e in particolare per quella dell'Alter nos, quest'anno una donna dopo 362 edizioni tutte al maschile. Per Raffaella Lostia, la funzionaria scelta come rappresentante del Municipio dal sindaco uscente Massimo Zedda, un grande successo. Con il suo abito confezionato dalla sartoria del Teatro Lirico ha preceduto il cocchio tra sorrisi e applausi.

Il popolo di Sant'Efisio ha mostrato di gradire la svolta. Piccolo incidente nella piazzetta di Stampace all'uscita della statua: uno dei buoi è scivolato poco prima della manovra di aggancio al cocchio. Ma l'animale si è immediatamente rimesso in piedi e ha cominciato regolarmente la sua marcia. Il santo, omaggiato subito con i fiori gettati dai balconi delle case accanto alla chiesetta, ha girato per le strade di Stampace tra due ali di folla per poi imboccare il Largo Carlo Felice per la discesa sino al Comune.

In via Roma, trasformata in un tappeto di petali per la tradizionale ramadura, c'è stato il consueto saluto delle sirene delle navi in porto. E l'addio alla città per il viaggio sino a Nora, il luogo del martirio. Ieri notte sosta a Sarroch, oggi toccherà a Pula. Venerdì 3, invece, la processione sino alla spiaggia di Nora. Sabato 4 è previsto il ritorno del santo a Cagliari.