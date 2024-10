Il Palio degli Asinelli di Ollolai entra nel vivo. Migliaia di persone sono attese nel cuore dell’isola, domani, 14 luglio, per assistere al grande evento dell’estate in Barbagia.

Già nella serata di oggi, alle ore 21.30 in piazza Marconi, si terrà la presentazione degli ospiti provenienti dalla penisola. Si tratta della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento, della delegazione proveniente dal Palio dei Micci di Querceta (Toscana) e degli Sbandieratori e Musici di Borgo Moretta del Palio di Alba (Piemonte).

Nel corso della serata, presentata da Roberto Tangianu, lo spettacolo musicale "Ballos po su Palu" che vedrà esibirsi Peppino Bande (organetto), Gianmichele Lai (trunfa e voce) e Tore Deriu (chitarra).

Sabato 14 luglio, alle ore 12 si aprirà l'esposizione dedicata all'asino sardo e all'asino dell'Asinara. Dopo i pranzi comunitari dei cinque rioni del paese (Laralai, S'Istradone, Sa Padule, Su Montricu e Ferruthones), l'appuntamento è in piazza Marconi dove, alle ore 21, il pubblico che affollerà le tribune potrà assistere all'8^ edizione del Corteo Medievale della Sardegna, al 17° Palio degli Asinelli e al 15° Palu de sos vihinados che vedrà contrapposti i rioni storici del paese.

Quest’anno un’ulteriore nota internazionale sarà conferita all’evento dall’inedita sfida, in sella ai somarelli, fra i concorrenti del reality show olandese incentrato sullo straordinario fenomeno delle “case a 1 euro”, il cui richiamo mediatico ha raggiunto ogni angolo del mondo.

“Siamo pronti per un nuovo grande Palio – spiega Pier Paolo Soro, presidente della Pro Loco di Ollolai – ogni anno è una nuova, entusiasmante sfida ricca di emozioni. Abbiamo lavorato a lungo per garantire un grande spettacolo ai tanti che verranno a trovarci ed estendiamo ancora una volta l’invito a quanti avranno piacere di vivere una giornata in nostra compagnia alla scoperta del nostro territorio e delle nostre tradizioni”.

Lo spettacolo del Palio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live.